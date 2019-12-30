Мюзикл «Кошки» окажется главным кинопровалом 2019 года

Эксперты оценили бюджет кинокартины в 95 миллионов долларов. Также предполагается, что на его рекламную кампанию потратили 115 миллионов долларов. В настоящее время фильму удалось собрать лишь 15 миллионов долларов.

«Кошки» появятся на российских экранах 2 января 2020 года.

Ранее стало известно, что американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт записала для картины «Кошки» песню Beautiful Ghosts и представила ее на YouTube.