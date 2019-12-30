Мюзикл «Кошки» окажется главным кинопровалом 2019 года
Мюзикл британского кинорежиссера Тома Хупера «Кошки» могут назвать главным провалом уходящего года. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Эксперты оценили бюджет кинокартины в 95 миллионов долларов. Также предполагается, что на его рекламную кампанию потратили 115 миллионов долларов. В настоящее время фильму удалось собрать лишь 15 миллионов долларов.
«Кошки» появятся на российских экранах 2 января 2020 года.
Ранее стало известно, что американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт записала для картины «Кошки» песню Beautiful Ghosts и представила ее на YouTube.