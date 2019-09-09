Мюзикл «Анна Каренина» вернется на сцену в новом сезоне

Для поклонников жанра мюзиклы Театра оперетты — это признанный знак качества: он показал нам «Монте-Кристо» и «Графа Орлова», он же привозил из Франции культовые «Нотр-дам де Пари» и «Ромео и Джульетту». В мюзикле «Анна Каренина» и сегодня выступают артисты, полюбившиеся по прошлым постановкам — Валерия Ланская, Екатерина Гусева и Ольга Беляева играют Анну Каренину, Сергей Ли и Дмитрий Ермак — Вронского, Александр Маракулин и Игорь Балалаев — Алексея Каренина.

Премьера состоялась в 2016 году, и с тех пор «Анна Каренина» — главный хит московской сцены мюзиклов. Спектакль вызывает большой интерес и в зарубежных странах. «Анна Каренина» стала первым российским мюзиклом, поставленным по лицензии за границей — в Южной Корее, с сохранением хореографии, костюмов и декораций. И они достойны отдельного упоминания: мобильные экраны и передвижные конструкции за секунды переносят героев и зрителей из Москвы в Петербург, с катка на бал, со скачек в поле, из оперы на вокзал. А еще там есть полноразмерный поезд.

У мюзикла также есть киноверсия, которую показывали в кинотеатрах не только России, но и за рубежом. А послушать «Анну Каренину» можно с помощью уникального мобильного приложения мюзикла, где предлагают самостоятельно собрать состав.

Но слушать артистов, конечно, лучше вживую, и вместе с Кити волноваться перед помолвкой, с Анной — сбегать на тайные свидания к Вронскому, а с Левиным узнавать «невыразимую радость от простого физического труда». И следить за загадочным Распорядителем, который, появляясь в самые судьбоносные моменты, неотступно приведет Каренину к роковой развязке.