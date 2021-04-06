Мюррей рассказал, что его заманили в «Охотники за приведениями» хитростью

Знаменитый актер и юморист из США Билл Мюррей поделилися, что не собирался сниматься в киноработе «Охотники за преведениями». По его словам, он стал участником каста совершенно случайно, рассказал «Политэксперт».

Первая лента, вышедшая в 1984 году, была тепло встречена зрителями. Также работа стала одним из признанных мировых шедевров. На одном из многочисленных кинофестевалей Мюррей, сыгравший главную роль, рассказал, что он оказался в проекте по большлой случайности.

«Оказалось, что это не та история, которую они написали. Они взяли нас в сиквел под ложным предлогом. У Гарольда Рамиса была отличная идея, но к тому времени, когда мы приступили к съемкам, я появился на съемочной площадке и сказал: „Что это, черт возьми, такое? Что это за штука?“ Но мы уже снимали фильм, так что нам нужно было придумать, как заставить все работать», — передает слова актера CinemaBlend.