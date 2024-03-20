Культура 20 марта 2024, 10:49 Митрополит Варсонофий: реставрация 23 храмов ведется в Петербурге

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Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий заявил, что сейчас в Северной столице ведется реставрация 23 храмов. Большая часть работ организована за счет городского бюджета, сообщила газета «Петербургский дневник».

Так, продолжается масштабное воссоздание Петропавловского собора в Петергофе. Аналогичные мероприятия проходят в Александро-Невской лавре.

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По словам священнослужителя, существенную помощь в этом вопросе оказал Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры города. Среди проектов организации — реставрация разрушенной Борисоглебской церкви на Синопской набережной.