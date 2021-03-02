Митяев назначен худруком киноклуба-музея «Эльдар»

Музыкант Олег Митяев стал художественным руководителем киноклуба-музея «Эльдар». Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.

По данным газеты «Известия», до него эту должность занимала вдова Эльдара Рязанова Эмма Рязанова. Руководитель департамента Александр Кибовский отметил, что Митяев сможет сохранить лучшие традиции музея. «Эти полномочия доверены Олегу Григорьевичу Митяеву — замечательному и многогранному артисту, другу Эльдара Александровича, много раз выступавшему в киноклубе», — подчеркнул он.