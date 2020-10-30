Митя Фомин выпустил новый альбом

Музыкальный исполнитель эксклюзивно представил релиз в социальной сети Likee 30 октября, в 19:00 по московскому времени. В официальном аккаунте Фомина прошла трансляция живого концерта.

Альбом будет доступен для прослушивания на различных цифровых площадках, отметила «Общественная служба новостей».

В пластинку попали шесть композиций: «Ломаный бит», «Слышь, да ладно», «Пилами», «Снова начать», «МФ» и «200 лет». Эти треки «делят его настроение на две части».

«В ней и знакомые ноты прежнего музыкального реноме артиста, и трендовые эксперименты, которые вполне могут привести к нему новую аудиторию», — говорится в релизе.

Поклонники музыканта уже слышали данные песни, поэтому они похвалили Фомина.

«Уже хожу, пою! Отличное настроение на весь день», «С нотками любви и добра. Твой стайл», — написали они.

Пластинка выпущена лейблом All Stars. Авторы альбома — молодой исполнитель Дима Пермяков и саунд-продюсер Антон Морев, с которыми Фомин ранее выпустил альбом «Апрель».