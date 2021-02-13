«Мистер и миссис Смит» выйдет в формате сериала. Главную роль сыграет чернокожий музыкант

Историю фильма «Мистер и миссис Смит» переснимут в формате сериала. Новостью поделился музыкант, актер, сценарист и режиссер Дональд Гловер в Stоriеs в Instagram.

Он опубликовал несколько совместных историй с актрисой и сценаристкой Фиби Уоллер-Бридж.

Источник фото: Instagram

Сериал выйдет в 2022 году.

Согласно анонсу, над сериалом работает студия New Regency. Со сценарием поможет Франческа Слоун, которая ранее написала два эпизода «Фарго» и сейчас готовит текст для третьего сезона «Атланты».

«Мистер и миссис Смит» воссоединит на экране Дональда Гловера (он также известен как музыкант с псевдонимом Childish Gambino) и Фиби Уоллер-Бридж. До этого они вместе сыграли в «Соло. Звездные войны: Истории». Гловер получил роли Лэндо, а она озвучила дроида L3-37.

Оригинальный фильм «Мистер и миссис Смит» режиссера Дага Лаймана показали на больших экранах в 2005 году. Главные роли достались Брэду Питту и Анджелине Джоли. Сюжет раскрывает историю наемных убийц, супруги одновременно получают заказ убить друг друга. Касса фильма — 500 миллионов долларов при бюджете чуть выше 100 миллионов.

Ранее студия Lucasfilm уволила звезду сериала «Мандалорец» Джину Карано, писало агентство Ura.ru. Ее посты в соцсетях посчитали отвратительными и неприемлемыми, так как порочили людей на основании их культурной и религиозной идентичности.