Сейчас одновременно снимают седьмую и восьмую части боевика. Их выход на экраны запланирован на 19 ноября 2021 года и 4 ноября 2022 года соответственно.

Ранее МакКуорри намекал, что в седьмом фильме киносаги будут использованы самые безумные трюки за всю историю франшизы. Режиссер сообщил, что Том Круз усиленно тренируется, и отчет об этих занятиях вызывают у него нервный смех и тошноту.

Известно, что команда намерена во время съемок взорвать в Польше старый мост. Он был построен в 1908 году и выведен из эксплуатации в 2016 сельской гмины Пильховице. Местным жителям это крайне не понравилось, но польский министр культуры Павел Левандовский с ними не согласился. По его словам, мост не представляет культурной ценности, а его использование привлечет внимание мировой общественности. Он добавил, что в любом случае будет уничтожена только небольшая часть опасных и не имеющих ценности руин.