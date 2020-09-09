Мишустин вручил премии Михалкову, Машкову и Яхиной

В Москве состоялась церемония вручения государственной премии в области культуры за 2019 год. Премьер-министр Михаил Мишустин вручил награды Михалкову, Яхиной и Машкову.

Государственную премию получили Гузель Яхина за роман «Зулейха открывает глаза», Владимир Машков и Никита Михалков за фильм «Движение вверх».

«Я хотел бы от имени нашего коллектива выразить огромную благодарность правительству за эту награду, хотел бы поблагодарить всех, кто делал эту картину („Движение вверх“ — прим. ред.), и особенно хотел поблагодарить зрителей, которые пришли на эту картину», — рассказал Михалков.

Также наградой были удостоены: пианист Борис Березовский, автор проекта «Синяя птица» Дарья Златопольская, автор цикла международных выставок, пропагандирующих историю российского театра, Наталья Метелица, передает РИА «Новости».

Премии правительства РФ в размере двух миллионов рублей вручаются с 2005 года.

Ранее Никита Михалков рассказал, какая у России государственная идеология. По его мнению, с маленького возраста россиянам должны прививаться национальные интересы страны, сообщает Газета.ru.