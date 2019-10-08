Мировой шедевр на одном дыхании: знаменитый мюзикл «Анна Каренина» подарит москвичам блеск и роскошь XIX века

Мюзикл поставили по одноименному произведению Льва Толстого. Действие разворачивается в России во второй половине ХIХ века. Герои мюзикла переживают яркие и противоречивые чувства: любовь и предательство, страсть и долг, надежду и отчаянье. И хотя от происходящего на сцене нас отделяют почти полтора столетия — события, разворачивающиеся перед глазами зрителей, по-настоящему увлекают и захватывают: во все времена они близки и понятны каждому.

Источник фото: Пресс-служба мюзикла «Анна Каренина»

Девять мобильных экранов, многотонная металлическая конструкция и свыше 300 световых приборов объединяются на сцене в настоящую декорацию будущего, и создают стопроцентный эффект присутствия. В зале, наполненном музыкой и светом, сложнейшая компьютерная система движения видеоэкранов конструирует своеобразный «мультимедийный пазл», благодаря чему зритель полностью погружается в действие спектакля и, вместе с героями «Анны Карениной», оказывается то в многолюдном оперном зале, то на просторном катке, мгновенно переносится из величественного дворца в летнее деревенское поле. Не обойдется на сцене и без одного из главных образов романа — поезда — перед самым финалом спектакля зрителей поразит невероятно эффектная и драматичная кульминация.

Премьера мюзикла состоялась в 2016 году, и с тех пор каждый показ собирает неизменные аншлаги по всему миру. Спектакль так сильно полюбился зрителям, что впервые в истории отечественного мюзикла была создана киноверсия для больших экранов. Ее увидели в США, Канаде, Великобритании, Южной Корее и других странах.

Екатерина Гусева, исполнительница роли Анны Карениной, признается: «Съемочный процесс киноверсии мюзикла „Анна Каренина“ стал для меня уникальным опытом! Как правило, во время съемок любого театрального действа камеры располагаются в зрительном зале. И потом, при просмотре, зритель воспринимает историю отстраненно, с позиции сидящего в зале смотрит видеоверсию спектакля. У нас же во время съёмок камеры были не только в зале, а прямо на сцене — между нами, артистами! Это позволит зрителю оказаться внутри истории! В эпицентре происходящих событий! Заглянуть в глаза Анне Карениной. Увидеть в них отражение Вронского. Главный акцент был сделан именно на том, чтобы у всех была возможность пристальнее вглядеться, „нырнуть“ во внутренний мир персонажей, увидеть, что с ними происходит во время тех или иных событий. Раньше такое было возможно только в кино».

У зрителей есть уникальная возможность: киноверсию популярного мюзикла можно приобрести на DVD в Московском театре оперетты.

«Анна Каренина» стала лауреатом таких премий, как «Гвоздь сезона» и «Звезда Театрала» в номинации «Лучший музыкальный спектакль», была удостоена специальной премии от билетной компании Ticketland.ru как самый посещаемый спектакль года.

В ролях звезды столичных мюзиклов: Екатерина Гусева, Дмитрий Ермак, Валерия Ланская, Наталия Быстрова, Игорь Балалаев, Сергей Ли, Андрей Бирин, Александр Маракулин, Лика Рулла и другие.