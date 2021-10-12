Мировая звезда Джойс ДиДонато даст концерт в Петербурге

Меццо-сопрано Джойс ДиДонато вместе с пианистом Крейгом Терри выступят на сцене Большого зала филармонии в Санкт-Петербурге. Концерт звезд назначен на 15 октября, сообщило издание The Sunday Times.

Поклонники смогут услышать вокальный цикл «Зимний путь» композитора Франца Шуберта, который был выпущен в апреле 2021 года. Альбом уже получил восторженные оценки многих мировых СМИ, написало РИА ФАН.

«Немногие женщины исполняют шубертовскую отчаянно-страстную анти-одиссею, повествование которой ведется от лица отверженного возлюбленного… ДиДонато обладает голосом редкой красоты, но даже более пронзительна, чем очарование ее пения, ее бесконечно разнообразная драматическая работа с текстом», — говорится в сообщении издания.

В числе последних работ Джойс ДиДонато отмечается Золушка в одноименной опере Массне и Адальджиза.