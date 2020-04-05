Мировая премьера фильма «Шугалей» расскажет о взятых в плен в Ливии российских социологах

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич рассказал о готовящемся к выпуску фильме «Шугалей». Картина повествует о попавших к радикальным бандформированиям в плен россиянах, впоследствии заключенных в тюрьму «Митига» — Максиме Шугалее и его помощнике.

Как сообщил глава ФЗНЦ, съемки фильма практически завершены. Лента позволит всем познакомиться с историей социологов, легально приехавших работать в североафриканскую республику, но попавших в незаконное заключение. Эта кинолента должна привлечь внимание как российской власти, так и правозащитников во всем мире.

«Мировая премьера киноленты состоится совсем скоро и покажет то, о чем не говорят в сухих выпусках новостей», — заявил Малькевич.

Также общественный деятель напомнил о ранее проводимых пикетах в поддержку плененных россиян. Акции проходили у ливийского посольства в российской столице, к ним успели присоединиться многие политики, журналисты и общественные деятели. Сегодня проведение пикетов приостановлено из-за ситуации с коронавирусом.

Официальный трейлер фильма «Шугалей» можно посмотреть на YouTube.

Социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили боевики группировки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в мае 2019 года. Россиянам не предъявили официальных обвинений и поместили в тюрьму «Митига». Специалисты проводили в Ливии социологические опросы и другие исследования по инициативе ФЗНЦ.