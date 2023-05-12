12 мая 2023, 13:07
Мировая премьера «Ампира V» пройдет в Канаде
Мировая премьера «Ампира V» по роману Пелевина пройдет на фестивале в Монреале
Мировая премьера фильма «Ампир V» состоится в Монреале на международном фестивале Fantasia. Об этом сообщила пресс-служба смотра.
Фильм сняли по одноименному роману Виктора Пелевина, главную роль сыграл Павел Табаков. По сюжету его насильственно обратили в вампира, после чего он узнал, что миром управляют упыри.
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Режиссером ленты выступил Виктор Гинзбург. Изначально лента должны была выйти еще в 2022 году, но ее релиз переносили из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Одну из ролей в картине исполнил популярный рэп-исполнитель Oxxxymiron*, он сыграл второстепенного персонажа.
Фестиваль Fantasia пройдет в Монреале с 20 июля по 9 августа 2023 года.
Ранее сообщалось, что премьера фильма в России планировалась на 31 марта, но ее перенесли на неопределенный срок. Источник из группы Виктора Гинзбурга предположил, что показ запретили из-за сюжета.
* Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров) признан в России физическим лицом — иноагентом.
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