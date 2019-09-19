Мир творчества и фантазии. В Егорьевске провели фестиваль анимации

В Егорьевске показали мультфильмы, которые сделали сами дети. На родине писателя и сценариста Эдуарда Успенского прошел фестиваль анимации. И участники, и зрители оказались одного возраста.

В Егорьевске высадился десант суперзвезд — в городе побывали герои любимых мультиков. Их знают зрители всех возрастов. Уже не первое поколение растет на приключениях Чебурашки, Крокодила Гены и старухи Шапокляк.

Источник фото: телеканал «360»

Организаторы посвятили фестиваль своему земляку Эдуарду Успенскому, придумавшему многих персонажей из нашего детства. В том числе, и пластилиновую ворону. В создании мультика помогала супруга мастера. Елена Успенская — соавтор одной из песен.

«Очень приятно, что появился такой фестиваль. И очень приятно, что вы готовы созидать и творить. У вас все будет замечательно и удивительно», — отметила супруга Елена Успенская.

Источник фото: телеканал «360»

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На фестиваль прислали 16 работ. В каждой из них — либо персонажи Успенского, либо действие происходит в Егорьевске. Это было одним из условий конкурса. Второе — успеть рассказать историю за три минуты. А в остальном же у конкурсантов была свобода творчества. Участники попробовали себя и в создании рисованной анимации, и фотоколлажей. А кто-то даже сделал своих героев из пластилина.

Все работы фестиваля сделаны детьми. Это — детсадовцы или ребята, которые занимаются в творческих студиях. Организаторы решили наградить всех авторов. Юным творцам достались сладкие призы и игрушки. Ну и, пожалуй, самое важное — мультфильмы маленьких режиссеров впервые показали на большом экране.

Источник фото: телеканал «360»

«Пластилиновая ворона» у многих ассоциируется с песнями на музыку Григория Гладкова. Они также прозвучали на фестивале. Сам композитор приехал на праздник, чтобы спеть вместе с юными гостями.

Источник фото: телеканал «360»

Фестиваль мультфильмов в Егорьевске прошел уже во второй раз. В следующем году организаторы планируют расширить масштаб и пригласить участников со всего Подмосковья.