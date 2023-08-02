Культура 02 августа 2023, 10:38 Мир глазами «Смешариков» смогут увидеть москвичи на выставке на «Хлебзаводе» Выставку к 20-летию анимационного проекта «Смешарики» открыли на «Хлебзаводе» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В арт-пространстве «Хлебзавод» открыли мультипликационную выставку. Ее приурочили к 20-летию анимационного проекта «Смешарики». Гости увидят мир глазами любимых героев и познакомятся с их историей, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

В рамках экспозиции «Смешарики. Искусство быть круглым» гости посетят импровизированный планетарий, оранжерею, салон красоты и рабочий кабинет каждого из героев. Выставка будет работать до 25 сентября.

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Пользователи портала детских технопарков столицы смогут побывать на выставке бесплатно в будние дни. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале и забронировать билет на любую дату.

«Смешарики» — российский анимационный сериал Анатолия Прохорова и Ильи Попова. Он рассказывает историю девяти героев: Лосяша, Кроша, Нюши, Бараша, Копатыча, Кар-Карыча, Совуньи, Ежика и Пина. Детская кинокартина насчитывает семь сезонов начиная с 2004 года.

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