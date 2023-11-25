Культура 25 ноября 2023, 17:45 Минстрой и Минтранс представили уникальные экспозиции на выставке «Россия» Выставка «Россия» открыла экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее» РИА «Новости»

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В рамках международной выставки «Россия», проходящей в Москве на ВДНХ, министерства транспорта и строительства и жилищно-коммунального хозяйства открыли экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее». В павильоне № 15 гости форума смогут узнать о главных достижениях отраслей.

Участие в открытии приняли первый зампредседателя Правительства России Андрей Белоусов, министр транспорта Виталий Савельев и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

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Уникальным экспонатами Минтранса стали масштабная модель Крымского моста и интерактивная карта опорной сети автомобильных дорог.

Каждому посетителю предложили нарисовать на специальном оборудовании самолет, который превращался в трехмерную модель и взлетал в виртуальном аэропорту Елизово Петропавловска-Камчатского.

«Впечатления потрясающие: на небольшой площади удалось собрать достижения транспортной отрасли за последние 6–10 лет», — высказался о выставке Белоусов.

Савельев напомнил, что в 2024 году транспортному комплексу исполнится 215 лет. Российские власти делают все возможное для улучшения передвижения и роста мобильности в стране.

Часть экспозиции «Строим будущее» посвятили восстановлению новых регионов России. Для детей из Донецка провели специальную экскурсию.