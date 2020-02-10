    10 февраля 2020, 03:33

    Минобороны опубликовало уникальные фото советских полководцев

    Александра Каширина

    Минобороны России опубликовало новые фотографии советских полководцев, сделанные во время операций по освобождению Европы от нацизма.
    Минобороны опубликовало уникальные фото советских полководцев

    Нигде ранее не опубликованные фотографии появились на сайте министерства в рамках проекта «Полководцы Победы», который был создан для того, чтобы осветить вклад советских генералов в победу над нацизмом во время Второй мировой войны.

    На фотокарточках, сделанных уже в последний, завершающий период войны, военачальники планируют операции в Восточной Европе, рассматривают карты, принимают благодарность мирных жителей и подписывают договор о капитуляции главного виновника войны. Эти фотографии долгое время хранились в архивах или личных коллекциях.

    Ранее сообщалось, что Минобороны опубликовало ранее засекреченные документы из фондов Центрального архива ведомства. На бумагах содержится информация о встрече лидеров стран антигитлеровской коалиции, которая состоялась в начале февраля 1945 года в Ялте.