Минни Маус переоденется в брючный костюм

Минни Маус, персонаж мультфильмов Disney про Микки Мауса, сменит привычное платье в горошек на брючный костюм. Новый образ для Минни Маус разработала дизайнер Стелла Маккартни.

«Этот новый взгляд на фирменный „горошек“ делает Минни Маус символом прогресса для нового поколения», — заявила дизайнер.

Впервые в новом образе — в брючном костюме, но с неизменным бантом на голове — Минни Маус появится на парижском развлекательном курорте Диснея в марте 2022 года. Это событие будет приурочено к международной акции — Месяцу истории женщин.

В Сети мнения поклонников мультфильмов студии разделились, написало «Би-би-си». Одни называют костюм ужасным, а другие считают это современным и актуальным шагом со стороны студии. Обсуждение вышло и за пределы соцсетей — например, консервативный американский обозреватель Кэндис Оуэнс в интервью Fox News заявила, что Минни Маус пытаются сделать более мужеподобной и таким образом «разрушить ткань нашего общества».