Минкультуры уволило сотрудника, разрешившего прокат фильма «Искушение»

Сотрудник департамента кинематографии министерства культуры РФ, допустивший нарушения при оформлении документов, в результате чего картина нидерландского и американского режиссера Пола Верховена «Искушение» получила незаконное прокатное удостоверение для онлайн-проката, был уволен. Удостоверение отозвано. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там сообщили, что в Минкультуры обратились производители фильма «Искушение», который оказался предназначен для показа на онлайн-платформах.

«Содержание киноленты не соответствовало требованиям законодательства Российской Федерации, а именно Федеральному закону „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“ от 29.12.2010 N 436-ФЗ», — говорится в сообщении ведомства.

В результате были выявлены нарушения в действиях одного из сотрудников, занимавшегося оформлением документов, которые привели к незаконной выдаче прокатного удостоверения. В результате сотрудник был уволен, а директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры получил «строгий выговор».

Проверка проводилась по инциативе самого министерства.

«Соответствующий приказ уже подписан министром культуры РФ. Прокатное удостоверение, выданное ранее, отозвано», — заключили в пресс-службе ведомства.

В сентябре 2021 года минкультуры отказало фильму Пола Верховена «Искушение» в выдаче прокатного удостоверения. Действие фильма происходит в Италии эпохи Возрождения. По сюжету, главная героиня, монахиня Беннедетта Карлини, влюбляется в новую послушницу. Через короткое время об их страсти узнают за стенами монастыря.

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