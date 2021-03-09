Минкультуры: театры столкнулись с дефицитом руководителей

В России существует большая проблема с директорами и художественными руководителями театров, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. По ее словам, «скамейка запасных пуста».

«С директорами большая проблема, и это знают на продюсерских факультетах. Отсутствие художественных руководителей тоже боль. Потому что порой талантливые режиссеры совершенно непригодны к административной деятельности», — сказала она «Известиям».

Министр считает, что кризис удастся преодолеть, поскольку острый спрос на руководителей рождает «соответствующее предложение».

В качестве примера «бесшовного перехода в руководстве» она привела РАМТ, худрук которого Алексей Бородин «бережно передает школу художественного руководства» Егору Перегудову.

Любимова также рассказала, что современный театр «становится продюсерским», директора в нем могут быть ярче худруков «за счет очень крутых кадровых решений, репертуарной политики, интересных коллабораций».