Минкультуры сменило руководителя хора имени Свешникова
Министерство культуры Российской Федерации назначали нового руководителя Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова. Решение сменить руководство связано с обращением артистов на многочисленные нарушения со стороны действующего начальника, пишет пресс-служба ведомства. Однако, в беседе с News.ru коллектив назвал письмо в министерство «сфабрикованной анонимкой».
Вечером 12 января был расторгнут контракт с руководителем коллектива Евгением Волковым, а уже сегодня назначали его приемника — Геннадия Дмитряка.
В пресс-службе Минкультуры сообщили, что смена связана с обращением от всего коллектива, указывающей на многочисленные нарушения со стороны руководства.
Коллектив опровергает данное заявление. В пресс-службе хора имени Свешникова сказали, что он «находится на пике исполнительской формы», а также лидирует по количеству российских и мировых премьер, по уникальным программам.