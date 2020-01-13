Минкультуры сменило руководителя хора имени Свешникова

Вечером 12 января был расторгнут контракт с руководителем коллектива Евгением Волковым, а уже сегодня назначали его приемника — Геннадия Дмитряка.

В пресс-службе Минкультуры сообщили, что смена связана с обращением от всего коллектива, указывающей на многочисленные нарушения со стороны руководства.

Коллектив опровергает данное заявление. В пресс-службе хора имени Свешникова сказали, что он «находится на пике исполнительской формы», а также лидирует по количеству российских и мировых премьер, по уникальным программам.