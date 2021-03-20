Минкультуры РФ придумало концепцию развития творческих индустрий

Концепцию развития творческих индустрий в РФ разработали и ведут по ней согласование. На сегодняшний день готов текст документа, далее он будет утверждаться на федеральном уровне органами исполнительной власти.

«Понятно, что в концепции есть целый перечень экономических вопросов, которые связаны в том числе с изменением налогового законодательства, и согласовывается с субъектами Российской Федерации, потому что реализация стратегии, безусловно, будет на базе учреждений культуры субъектов РФ», — сообщила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, ее слова привел «Интерфакс».

Она добавила, что как только удастся закончить все согласования, концепцию внесут в правительство России. Ольга Ярилова заметила, что концепция разрабатывается по прямому поручению главы государства.

Заместитель министра рассказала, что креативный сектор является одним из наиболее быстро растущих в экономическом отношении. За год он становится устойчивее на 15 процентных пунктов.

«Очень надеемся, что она будет в ближайшее время принята», — выразила надежду Ярилова, говоря о концепции развития отрасли.

Использование Big Data и Data Mining в сфере культуры обсудят на VII МКФ в Петербурге. Панельная дискуссия «Для чего большие данные нужны культуре?» пройдет в первый день работы Деловой площадки.