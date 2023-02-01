Культура 01 февраля 2023, 19:00 Музею-заповеднику «Гатчина» передали экспонаты, которые пытались нелегально вывезти за границу

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Ряд экспонатов, которые контрабандисты в разное время пытались незаконно вывезти из страны, передали музею-заповеднику «Гатчина» в Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости».

По данным RT, переданные музею экспонаты пытались нелегально вывезти за рубеж в период с 2001 по 2015 год. Так, собрание пополнилось полотном «Парусники» и иконой «Святой апостол Лука».

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Отмечается, что всего в музей передали 18 ценных экспонатов.