01 февраля 2023, 19:00
Музею-заповеднику «Гатчина» передали экспонаты, которые пытались нелегально вывезти за границу
Ряд экспонатов, которые контрабандисты в разное время пытались незаконно вывезти из страны, передали музею-заповеднику «Гатчина» в Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным RT, переданные музею экспонаты пытались нелегально вывезти за рубеж в период с 2001 по 2015 год. Так, собрание пополнилось полотном «Парусники» и иконой «Святой апостол Лука».
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Отмечается, что всего в музей передали 18 ценных экспонатов.
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