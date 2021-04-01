Минкультуры разрешило показать полную версию «Суперновы»

Фильм «Супернова» вышел в России с вырезанной гей-сценой. Теперь Минкультуры разрешило показать полную версию ленты. Об этом сообщила пресс-служба компании World Pictures.

Полная версия «Суперновы» выйдет в российских кинотеатрах 8 апреля. По словам компании, прокатчик предложил взять картину в прокат с этой даты.

«По реакции кинотеатров и зрителя станет понятно, насколько этот фильм востребован в России. Насколько нам известно, многие ожидали выхода этой версии фильма», — привел «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Фильм вышел в прокат в сокращенной версии 11 марта. Драма «Супернова» рассказывает историю двух геев, один из которых страдает деменцией и теряет память. Из ленты решили убрать сцену, где мужчины пытались заняться сексом. В итоге прокатчика раскритиковали зрители и режиссер картины Гарри Маккуин.

Ранее сообщалось, что World Pictures подала документы в Минкультуры для получения прокатного удостоверения полной версии «Суперновы». В министерстве отмечали, что сотрудники ведомства проверят фильм на соответствие российскому законодательству.