Минкультуры приостановило обсуждение проекта о традиционных ценностях

Министерство культуры РФ приостановило общественное обсуждение проекта по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. К такому решению пришли из-за критики инициативы.

«Минкультуры России приостанавливает общественные обсуждения проекта указа президента об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в действующей редакции», — процитировал ТАСС заявление Минкульта.

Там отметили, что большинство замечаний прозвучало как в обществе, так и в профессиональной среде. Из-за активной дискуссии вокруг документа со стратегическими планами стало понятно, что Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей требуют поиска новых подходов.

Проект разработали в Российском НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева.

Ранее один из депутатов Госдумы, Артем Кирьянов, предложил упростить процедуру получения российского гражданства людям с традиционными ценностями.