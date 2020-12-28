Минкультуры предложило выгонять зрителей из кинотеатров за пиратство и оружие

Ведомство разработало поправки к закону «О кинематографии». Согласно ним, устанавливается прямой запрет на видеозапись в кинозале, ношение оружия, опасных предметов, веществ и лазерных указок. Также не позволяется нарушать общественный порядок, портить имущество или не соблюдать иные правила работы кинотеатра, которые тот сможет устанавливать.

За несоблюдение правил администрация кинотеатра получит право удалять зрителей из зала, отметила «Парламентская газета».

Помимо этого, Минкультуры предлагает ввести условия возврата билетов. Зритель получит право сделать это по своей инициативе до начала сеанса по правилам, установленным кинотеатром. При отмене киносеанса, отдыхающий сможет вернуть билет в течение недели.

Проект вступит в силу 1 сентября 2021 года.

Автор предложения — Ассоциация владельцев кинотеатров, рассказал член ее совета Павел Поникаровский. До сих пор отношения между кинотеатром и зрителем регулировались правилами от 1994 года. Они приравнивали кинотеатры к общественному месту и не накладывали на зрителя никаких обязательств. Это значит, что клиент мог «заниматься в кинотеатре чем угодно, как, например, в парке».