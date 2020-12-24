Минкультуры поддержало идею учредить звание «Заслуженного писателя»

На имя председателя общественного совета при ведомстве Михаила Лермонтова было направлено соответствующее письмо.

«Минкультуры России и Минцифры России поддерживают предложение, касающееся учреждения звания «Заслуженный писатель», — процитировала обращение «Газета.ru».

Как считают в Минкульте, инициатива будет одобрена литературным сообществом России.