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    24 декабря 2020, 17:28

    Минкультуры поддержало идею учредить звание «Заслуженного писателя»

    Полина Петрова

    Представители Министерства культуры поддержали предложение об учреждении в нашей стране звания «Заслуженный писатель», информирует РИА «Новости» со ссылкой на замминистра культуры Ольгу Ярилову.
    Минкультуры поддержало идею учредить звание «Заслуженного писателя»

    На имя председателя общественного совета при ведомстве Михаила Лермонтова было направлено соответствующее письмо.

    «Минкультуры России и Минцифры России поддерживают предложение, касающееся учреждения звания «Заслуженный писатель», — процитировала обращение «Газета.ru».

    Как считают в Минкульте, инициатива будет одобрена литературным сообществом России.