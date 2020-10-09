Минкультуры опровергло запрет на продажу билетов в театры пенсионерам. Но в некоторых их действительно не продают

Министерство культуры опровергло сообщения о запретах продавать билеты в театры зрителям старше 65 лет. В ведомстве подчеркнули, что совещания, на котором якобы обсуждали этот вопрос, даже не было.

Об этом сообщили РБК в пресс-службе Министерства культуры. Ранее издание Baza со ссылкой на источники в ведомстве заявило, что Минкультуры вводит запрет на продажу билетов в театр зрителям, которые старше 65 лет.

«Это не соответствует действительности. Такого совещания не было, и никаких решений, связанных с продажей билетов, и соответствующих указаний учреждениям культуры от нас не поступало», — подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что ранее внесли изменения в существующие приказы — в соответствиями с рекомендациями мэра Москвы Сергея Собянина. Все документы опубликованы на официальном сайте ведомства.

При этом директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал РБК, что зрители старше 65 лет не смогут купить билеты, потому что пожилым людям сейчас «не разрешается ходить в театр».

«Ходят проверки от Роспотребнадзора, и если в зале есть зрители старше 65, то делают замечание и просят их, чтобы не ходили», — пояснил он.

Варшавер отметил, что ранее руководство закрыло кассы — приобрести билеты теперь можно только онлайн.

В пресс-службе МХАТ им. М. Горького изданию рассказали, что кассы не закрывали, однако купить билеты в них можно только за безналичный расчет. Наличные средства к оплате принимать перестали. Кроме того, театр временно отменил льготные и бесплатные билеты для жителей старше 65 лет.

В «Современнике» кассы закроют с 12 октября. Купить билеты можно только на сайте театра или его официальных партнеров.

«Продажа льготных и бесплатных билетов людям старше 65 лет прекращена. При обращении зрителей 65+ о возврате билетов, производится возврат денежных средств по первому требованию и без штрафных санкций», — рассказали изданию в пресс-службе.

Сотрудники полиции и инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) на этой неделе пришли в «Ленком» и провели рейд, пишет РБК. Они выясняли, есть ли среди зрителей пожилые люди старше 65 лет. При этом правоохранители никого не задерживали и не штрафовали. Они провели с пенсионерами беседу и призвали их оставаться дома — в соответствии с указом мэра столицы, который вышел 25 сентября.