Культура 24 ноября 2022, 18:42 Минкультуры не выдало прокатное удостоверение сериалу «Монастырь» с Янковским и Ивлеевой Минкультуры отказало сериалу «Монастырь» в прокате из-за оскорбления чувств верующих Кинопоиск

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Министерство культуры России отказало кинокомпании «Лунапарк» в выдаче прокатного удостоверения на сериал «Монастырь». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве уточнили, что картина оскорбляет религиозные чувства верующих.

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«Министерство культуры РФ приняло решение об отказе ООО „Кинокомпания „Лунапарк“ в выдаче прокатного удостоверения на сериал „Монастырь“», — отметили в ведомстве.

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В Минкультуры уточнили, что материалы серий фильма передали на оценку в Русскую православную церковь. По мнению экспертов, в сценарии искаженно представлена монашеская жизнь. В РПЦ сочли, что сериал формирует у зрителей неверное представление о православии.

Главные роли в картине режиссера Александра Молочникова исполнили Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский.

Режиссер фильма Александр Молочников покинул Россию, написал «Царьград», назвав ленту русофобским антиправославным кино.