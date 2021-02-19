Минкультуры нашло нарушения в Третьяковке во время проверки

Сотрудники Министерства культуры России провели внеплановую проверку в Третьяковской галерее. В ее финансово-хозяйственной деятельности нашли нарушения. Виновную сотрудницу уже уволили.

«По итогам проведенной проверки в Государственной Третьяковской галерее были установлены нарушения. Руководством учреждения самостоятельно уже приняты соответствующие кадровые решения: директор уволила сотрудника, допустившего данные нарушения. Также к трем должностным лицам применены дисциплинарные взыскания», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы ведомства.

Теперь в положение Третьяковской галереи внесут изменения, чтобы усилить контроль за ее финансовой деятельностью. Они ограничат максимальную стоимость закупки неконкурентным способом у единственного поставщика 50 миллионами рублей.

В январе в Минкультуры рассказали о работе над программой конкурса для поддержки социально значимого кино. В ведомстве уточнили, что речь идет о картинах, посвященных жизни в провинции, трудностям современной семьи и «реакции человека на изменения в цивилизации». Прошедшим отбор дадут деньги на съемки.