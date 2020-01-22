Минкультуры будет выдавать льготы владельцам исторических усадеб

Данный закон направлен на привлечение собственников к восстановлению старинных зданий и прилегающей территории. Во время реставрации или восстановления владельцы не будут платить имущественный и земельный налоги. Время на приведение объектов в порядок составляет не более семи лет.

Помимо этого в Минкультуры предлагают увеличить сумму имущественного налогового вычета. Сейчас он составляет два миллиона, после принятия законопроекта может подняться до четырех миллионов.