Минкульт выделит 50 миллионов на Дни России в Финляндии, Корее и Ливане

Предполагается, что Дни России пройдут в Финляндии, Венгрии, Японии, Ливане, Сирии, КНДР и Республике Корея. Первая часть мероприятий запланирована на весну 2020 года.

Согласно информации в документах, «проведение Дней способствует созданию благоприятного климата для развития взаимовыгодного сотрудничества и партнерства, утверждения общих культурных, духовных и нравственно-этических ценностей народов России и стран ближнего и дальнего зарубежья».

Около половины от общей суммы потратят, чтобы организовать фестивали в Финляндии. В Минкульте убеждены, что подобные мероприятия объяснят участникам идею глубоких исторических и духовных связей народов обеих стран. В рамках фестиваля проведут выставки, выступления церковного хорового коллектива, концерт классической музыки и один мастер-класс по русским народным ремеслам.

Мероприятия наполнят высокой духовностью. На них также пригласят представителей русской и финской православных церквей.