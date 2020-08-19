Минкульт РФ не будет предлагать «шахматную» рассадку в театрах

По словам Маниловой, Минкульт считает оптимальным открыть театральный сезон в сентябре. Сейчас к концу подходит репетиционный период, а также идут сборы трупп.

Чиновница добавила, что в конце августа ведомство выходит на Роспотребнадзор с предложением по рассадке зрителей. Она заверила, что предложение министерства не будет повторять шахматную доску.

«Но мы делаем наиболее оптимальный вариант», — цитируют Манилову «Известия».