Минкульт РФ не будет предлагать «шахматную» рассадку в театрах
Замглавы российского Минкульта Алла Манилова рассказала «Интерфаксу», что ведомство обойдется без «шахматной» рассадки зрителей в театрах.
По словам Маниловой, Минкульт считает оптимальным открыть театральный сезон в сентябре. Сейчас к концу подходит репетиционный период, а также идут сборы трупп.
Чиновница добавила, что в конце августа ведомство выходит на Роспотребнадзор с предложением по рассадке зрителей. Она заверила, что предложение министерства не будет повторять шахматную доску.
«Но мы делаем наиболее оптимальный вариант», — цитируют Манилову «Известия».