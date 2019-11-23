Минкульт решил ограничить сеансы популярных фильмов

Если в кинотеатре только один зал, то норма в 35% распространяется на показы в течение недели.

Ограничения предлагается ввести как для отечественных, так и для зарубежных кинокартин.

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Нарушение требований влечет за собой «ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации». Как именно планируется наказывать кинозалы, не уточняется.

В 2018 года Минкульт уже предлагал ограничить число сеансов одной картины до 35% в день. Однако это касалось только иностранных кинолент.

В пояснительной записке к документу говорится, что он разработан, «в целях создания благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства».