  • Минкульт решил ограничить сеансы популярных фильмов

    23 ноября 2019, 03:31

    Кирилл Фролов

    Министерство культуры России представило поправки в закон о государственной поддержке кинематографии. Согласно документу, количество сеансов любого фильма, который показывают в течение дня в кинотеатре, не сможет превышать 35% от общего числа показов всех картин.
    Минкульт решил ограничить сеансы популярных фильмов

    Если в кинотеатре только один зал, то норма в 35% распространяется на показы в течение недели.

    Ограничения предлагается ввести как для отечественных, так и для зарубежных кинокартин.

    Информацию о просмотрах сериалов в Сети начнут собирать у россиян

    Подробнее

    Нарушение требований влечет за собой «ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации». Как именно планируется наказывать кинозалы, не уточняется.

    В 2018 года Минкульт уже предлагал ограничить число сеансов одной картины до 35% в день. Однако это касалось только иностранных кинолент.

    В пояснительной записке к документу говорится, что он разработан, «в целях создания благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства».