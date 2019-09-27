  • Минкульт разработает схему регулирования потока иностранных туристов в Петербурге

    27 сентября 2019, 16:20

    Ольга Ломакина

    В музее-заповеднике «Царское Село» в Санкт-Петербурге ожидают делегацию из Министерства культуры и туристического сообщества. Цель приезда — решить, как урегулировать поток туристов в Екатерининский дворец, чтобы музей могли с комфортом посещать не только иностранные туристы, но и россияне. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника «Царское село».

    В «Царском Селе» изданию рассказали, что варианты решения проблемы уже есть. Один из них — перевод продажи билетов в Сеть. Такую схему уже используют в ведущих музеях мира. В их числе Галерея Боргезе в Италии, Альгамбра в Испании, ожидается, что скоро присоединится и Лувр.

    «Мы действительно этим летом испытали настоящий коллапс и говорили о том, что нужно принимать срочные меры, регулировать потоки. Суть проблемы в том, что при кажущейся масштабности Екатерининский дворец чрезвычайно узок внутри. Наш бренд — Янтарная комната. И миллионы туристов из разных стран едут смотреть именно на нее. И на все наши предложения посетить другие интереснейшие объекты, отвечают: „Да, но после Янтарной комнаты“», — пояснили в пресс-службе музея-заповедника.

    В ближайшее время в «Царском селе» выработают оптимальную схему регулирования туристических потоков.