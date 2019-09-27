Минкульт разработает схему регулирования потока иностранных туристов в Петербурге

В «Царском Селе» изданию рассказали, что варианты решения проблемы уже есть. Один из них — перевод продажи билетов в Сеть. Такую схему уже используют в ведущих музеях мира. В их числе Галерея Боргезе в Италии, Альгамбра в Испании, ожидается, что скоро присоединится и Лувр.

«Мы действительно этим летом испытали настоящий коллапс и говорили о том, что нужно принимать срочные меры, регулировать потоки. Суть проблемы в том, что при кажущейся масштабности Екатерининский дворец чрезвычайно узок внутри. Наш бренд — Янтарная комната. И миллионы туристов из разных стран едут смотреть именно на нее. И на все наши предложения посетить другие интереснейшие объекты, отвечают: „Да, но после Янтарной комнаты“», — пояснили в пресс-службе музея-заповедника.

В ближайшее время в «Царском селе» выработают оптимальную схему регулирования туристических потоков.