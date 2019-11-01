Минкульт попросил сократить показы зарубежных фильмов в День народного единства

Минкульт перестанет давать деньги продюсерам провального кино Подробнее

«Эта дата знаменательна для нашей страны своей уникальной духовной составляющей, объединяющей сегодня миллионы граждан с разными вероисповеданиями и традициями. В рамках праздничных мероприятий особое внимание со стороны федеральных ведомств будет уделено истории страны, ее культурному и национальному многообразию», — сказано в послании Минкульта.

Ведомство обратилось с этой инициативой и к другим прокатчикам, сообщило РБК. Например, это письмо поступило в адрес кинокомпании «Централ Партнершип». Она в качестве прокатчика представляет в России Paramount Pictures, Lionsgate и Summit Entertainment.

Гендиректор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин сообщил изданию, что обращение носит рекомендательный характер. В пресс-службе Минкульта подтвердили РБК факт рассылки письма дистрибьютерам и киносетям.

«Действительно, существует практика рассылки подобных рекомендаций накануне важных государственных праздников, например, Дня Победы или Дня народного единства», — сообщили в министерстве.

В время длинных праздничных выходных россияне смогу посмотреть в кинотеатрах отечественные фильмы «Текст», «РОБО», «Верность» и мультфильм «Урфин Джюс возвращается».