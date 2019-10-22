Минкульт показал черный список кинокомпаний

Министерство раскрыло данные о кинокомпаниях, которые получили от государства финансовую поддержку, но не выполнили обязательства по договору. Список должников представлен в порядке убывания по объемам выделенной государственной поддержки.

Создатели фильма с Димой Биланом «Герой: музыка на льду» задолжал государству 110 миллионов рублей. Кинокомпания, снявшая ленту «Дед Мороз. Битва магов» взяла из бюджета 60 миллионов без возврата и задолжала 40 миллионов.

Министр культуры Владимир Мединский надеется, что такой рейтинг мотивирует должников как можно быстрее вернуть деньги государству, сообщили в пресс-службе ведомства.«Мне искренне хочется верить, что этот „почетный список“ пополняться не будет», — отметил он.

Кроме того, опубликованы самые рейтинговые фильмы, на производство которых выделили государственные деньги. Больше всего прибыли принес фильм «Движение вверх», который вышел на экраны в конце 2017 года и собрал в прокате 2,94 миллиарда рублей. Далее идет «Т-34» (2019), заработавший 2,27 миллиарда в прокате. Топ-3 замыкает мультфильм «Последний богатырь» от 2017 года, за который более 7,3 миллиона россиян отдали 1,659 миллиарда рублей.

Кроме того, в рейтинге упоминаются «Тренер», «Елки-5», Духless 2, «Битва за Севастополь», «Левиафан».

Новый проект реализован на базе Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

База «Государственная поддержка» создана совместно с Фондом кино. В ней представлена информация о бюджете кинокартины и размере господдержки, которую продюсеры получили на возвратной или безвозвратной основе. Кроме того, там же можно узнать статистику обращения создателей того или иного фильма за господдержкой, прочитать аннотацию киноленты и всю историю взаимоотношения кинокомпаний с Минкультуры или Фондом кино.

Цель базы — помочь продюсеру понять, нашел ли он аудиторию и что ему делать, чтобы следующий фильм оказался более успешным.