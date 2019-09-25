Минкульт отказался ограничивать китайских туристов в «Царском селе»

Голландский музей скрыл местонахождение скифского золота из Крыма Подробнее

Ранее на обсуждении концепции развития музея заместитель министра Алла Манилова заявила, что из-за большого потока китайских туристов россияне не всегда могут попасть в Екатерининский дворец, в котором находится Янтарная комната.

«Мы не можем оставлять этот доступ, если он требует полной изоляции российских туристов от „Царского села“», — сказала Манилова.

Чиновница предложила ограничить экскурсии иностранцев одним-двумя днями в неделю.

Также она поручила департаменту музеев проработать этот вопрос вместе с «Царским селом» — протестировать такую систему, чтобы понять, как она будет работать.

«Мы никому не отказываем, но говорим — для вас понедельник (туроператорам, которые привозят экскурсии). Ваш день в „Царском селе“ — понедельник или понедельник и четверг», — цитировало Манилову РИА «Новости».

В Минкульте уточнили, что «ни в коем случае речь не идет об ограничении доступа в музей для китайских туристов».

«Напротив, было подчеркнуто, что китайские туристы, представляющие страну — стратегический партнер России, являются желанными гостями в музее», — добавили в пресс-службе.

Там отметили, что необходимо сделать все возможное, чтобы россияне имели доступ к своему культурному наследию, а китайские туристы не стояли в очередях по четыре часа.

Царское село — бывшая летняя резиденция российских императоров. До 1918 года так назывался и город Пушкин, в котором находится резиденция. После национализации дворцы и парки стали музеем. Во время Великой Отечественной войны он был разрушен, исчезла значительная часть коллекции, включая Янтарную комнату. После войны музей восстановили.