Культура 07 декабря 2023, 16:17 Минкульт Нижегородской области: сроки закрытия музея «Болдино» продлили до 31 мая 2024 года

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Представители министерства культуры Нижегородской области уведомили об увеличении сроков закрытия музея-заповедника А. С. Пушкина «Болдино». Учреждение культуры возобновит прием посетителей после 31 мая 2024 года. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Продление связано с продолжающимися ремонтными работами. Специалисты планируют отреставрировать девять зданий, три сервисных помещения, часть парка в болдинской усадьбе и музей литературных героев «Повестей Белкина».