Культура 12 апреля 2023, 15:20 Минкультуры не продлило контракт с худруком Большого драмтеатра РИА «Новости»: Минкульт не продлил договор с худруком Большого драмтеатра Могучим РИА «Новости»

Читать 360tv в

Министерство культуры России не продлило контракт с художественным руководителем Большого драматического театра имени Товстоногова Андреем Могучим. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе театра.

«Договор с Могучим истек 9 апреля, его не продлили. В соответствии с новым уставом, управление театром будет осуществлять директор», — рассказали в пресс-службе театра.

Реклама

Также в Большом драмтеатре отметили, что у них пока нет планов о вероятном сотрудничестве с Могучим в качестве приглашенного режиссера, писал RT.

Андрей Могучий трудился художественным руководителем БДТ с 2013 года. При нем в театре ставили спектакли «Губернатор» по одноименному рассказу Леонида Андреева, «Гроза» по пьесе Александра Островского, «Алиса» с участием Алисы Фрейндлих, «Что делать» по одноименному роману Николая Чернышевского и «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева.