Минкульт частично отказал в прокатном удостоверении проекту «Дау»

Глава департамента кинематографии министерства культуры России Ольга Любимова отметила, что шесть фильмов из 10 получили прокатное удостоверение без каких-либо проблем. Но четыре последних эпизода разрешительный документ на прокат и показ в российских кинотеатров получить не смогли.

По словам Ольги Любимовой, сцены оказались такими, что им нельзя присвоить категорию «18+».

«Это тот редкий случай, когда мы вынуждены признать, что мы не можем выдать прокатное удостоверение на последние эпизоды», — пояснила она.

В пресс-службе ведомства уточнили, что прокатные удостоверения не получили фильмы: «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера».

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Представитель Ильи Хржановского отказался предоставить комментарий по отказу в выдаче прокатного удостоверения.

Проект «Дау» Ильи Хржановского изначально задумывался как биографическая драма о жизни советского физика и лауреата Нобелевской премии Льва Ландау. В качестве основы для сценария режиссер использовал мемуары жены ученого Конкордии Дробанцевой. Для написания сценария пригласили писателя Владимира Сорокина.

Съемки начались в 2008 году в Санкт-Петербурге, но в итоге переместились в Харьков. Там на территории стадиона построили целый городок, где продолжали съемку. Актерам массовых сцен и главных ролей запрещали пользоваться мобильными телефонами и носить современную одежду.

Авторы детально воссоздали быт того времени и продолжали снимать. В итоге получилось шоу длинной в 700 часов. Всем, кто приезжал на площадку приходилось действовать по правилам, установленными в мини-городе. Некоторые оставались жить в институте на несколько месяцев.

Мировая премьера проекта «Дау» прошла в Париже. Попасть туда можно было только по специальным визам, которые были рассчитаны на шесть часов, сутки или неограниченное время. Показы всех 10 серий сопровождались перформансами и инсталляциями. Весной этого года пятичасовую версию фильма показали на Украине. После авторы пообещали выпустить трехчасовой вариант картины.