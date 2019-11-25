  • Минкульт частично отказал в прокатном удостоверении проекту «Дау»

    25 ноября 2019, 21:06

    Анатолий Минкин

    Россияне не увидят четыре из десяти фильмов проекта режиссера Ильи Хржановского «Дау». Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения, так как в картинах оказались материалы, пропагандирующие порнографию. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
    Минкульт частично отказал в прокатном удостоверении проекту «Дау»

    Глава департамента кинематографии министерства культуры России Ольга Любимова отметила, что шесть фильмов из 10 получили прокатное удостоверение без каких-либо проблем. Но четыре последних эпизода разрешительный документ на прокат и показ в российских кинотеатров получить не смогли.

    По словам Ольги Любимовой, сцены оказались такими, что им нельзя присвоить категорию «18+».

    «Это тот редкий случай, когда мы вынуждены признать, что мы не можем выдать прокатное удостоверение на последние эпизоды», — пояснила она.

    В пресс-службе ведомства уточнили, что прокатные удостоверения не получили фильмы: «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера».

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    Представитель Ильи Хржановского отказался предоставить комментарий по отказу в выдаче прокатного удостоверения.

    Проект «Дау» Ильи Хржановского изначально задумывался как биографическая драма о жизни советского физика и лауреата Нобелевской премии Льва Ландау. В качестве основы для сценария режиссер использовал мемуары жены ученого Конкордии Дробанцевой. Для написания сценария пригласили писателя Владимира Сорокина.

    Съемки начались в 2008 году в Санкт-Петербурге, но в итоге переместились в Харьков. Там на территории стадиона построили целый городок, где продолжали съемку. Актерам массовых сцен и главных ролей запрещали пользоваться мобильными телефонами и носить современную одежду.

    Авторы детально воссоздали быт того времени и продолжали снимать. В итоге получилось шоу длинной в 700 часов. Всем, кто приезжал на площадку приходилось действовать по правилам, установленными в мини-городе. Некоторые оставались жить в институте на несколько месяцев.

    Мировая премьера проекта «Дау» прошла в Париже. Попасть туда можно было только по специальным визам, которые были рассчитаны на шесть часов, сутки или неограниченное время. Показы всех 10 серий сопровождались перформансами и инсталляциями. Весной этого года пятичасовую версию фильма показали на Украине. После авторы пообещали выпустить трехчасовой вариант картины.