Минкульт Астрахани сообщил об уникальной находке при раскопках

«Античные геммы в астраханских песках — это сенсация для науки», — сообщили представители ведомства.

Геммы — как правило, камни круглой или овальной формы с вырезанными изображениями. По словам экспертов, найти эти артефакты на территории Нижнего Поволжья — это уникальный случай. Такая находка говорит о торговых и культурных связях племен сарматов с греко-персидскими колониями.

Сообщается, что на каждой гемме из темного стекла с обеих сторон вырезаны сюжеты античных мифов. Здесь и Персей с головой Медузы, и Орфей, и Геракл, и Аполлон. Возраст артефактов оценивают как превосходящий две тысячи лет. Однако детальное исследование проведут эксперты из Государственного Эрмитажа.

Геммы станут частью экспозиции «Золото кочевников» в местном краеведческом музее.