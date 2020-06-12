Министр культуры Украины поддержал производство сериалов на русском языке

«Производство большого количества сериалов — это вопрос экономики для телеканалов», — отметил он.

По словам Ткаченко, государственное агентство по вопросам кино не выделило средств на производство сериалов на украинском языке.

«К русскому языку приобщается экономика, связанная с возможностями продажи этих сериалов России», — добавил министр.

В апреле 2016 года на тот момент президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете показа российских кинолент, снятых после 1 января 2014-го, напомнила газета «Известия». Такие меры были приняты для «повышения уровня защиты национальной безопасности Украины в информационной сфере». За три года действия закона в стране запретили к показу более 640 фильмов и сериалов, в том числе российского производства.