    12 июня 2020, 12:48

    Министр культуры Украины поддержал производство сериалов на русском языке

    Алена Макаренко

    Сериалы на русском языке, снятые на Украине, пойдут на благо индустрии и экономики страны. Таким мнением в эфире Gromadske поделился министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
    Министр культуры Украины поддержал производство сериалов на русском языке

    «Производство большого количества сериалов — это вопрос экономики для телеканалов», — отметил он.

    По словам Ткаченко, государственное агентство по вопросам кино не выделило средств на производство сериалов на украинском языке.

    «К русскому языку приобщается экономика, связанная с возможностями продажи этих сериалов России», — добавил министр.

    В апреле 2016 года на тот момент президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете показа российских кинолент, снятых после 1 января 2014-го, напомнила газета «Известия». Такие меры были приняты для «повышения уровня защиты национальной безопасности Украины в информационной сфере». За три года действия закона в стране запретили к показу более 640 фильмов и сериалов, в том числе российского производства.