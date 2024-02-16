Культура 16 февраля 2024, 19:07 Министр культуры Любимова: в 2024 году в России отметят 225 лет со дня рождения Пушкина

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Министр культуры РФ Ольга Любимова перечислила главные исторические юбилеи России в 2024 году. В прошлом году ведомство координировало более 400 памятных дат, сообщил «Взгляд».

По словам министра, текущий год проходит под знаком 1000-летия Суздаля. Кроме того, 500 лет исполняется Новодевичьему монастырю.

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Любимова напомнила о 225-летии со дня рождения поэта Александра Пушкина. К событию будет приурочена реализация программы по реставрации соответствующих музеев и заповедников.