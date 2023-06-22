Культура 22 июня 2023, 16:30 Министерство культуры РФ предложило Китаю создать евразийский аналог «Оскара»

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Министерство культуры России предложило Китаю создать евразийский «Оскар» по аналогии с американской кинопремией. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на Telegram-канал министра культуры РФ Ольги Любимовой.

По ее словам, на сегодняшний день наблюдается рост уровня культурного российско-китайского сотрудничества. Руководство КНР заинтересовано в его развитии во всех сферах.

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Любимова также отметила, что Китай является одной из ведущих стран в кинопроизводстве.