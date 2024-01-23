Культура 23 января 2024, 16:00 Министерство культуры Греции сообщило об обнаружении древнего храма с сокровищами

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Ученые обнаружили древний храм на греческом острове Эвия. Здание, длина которого достигала 30 метров, возвели в VII веке до нашей эры. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на данные Министерства культуры страны.

На территории строения археологи нашли различные изделия из золота, серебра и янтаря. Среди них — аттические вазы, ритуальные сосуды и ювелирные украшения.

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Сооружение было посвящено богине охоты Артемиде. Предположительно, в VI веке храм оказался частично разрушен из-за пожара.