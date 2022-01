Миниатюрную конюшню Бэнкси продали на аукционе за миллионы

Работу известного анонимного художника Бэнкси — миниатюрный макет конюшни — продали на аукционе Anderson & Garland в Великобритании. Ее купили за миллион фунтов стерлингов (около 106 миллионов рублей), сообщил The Sun.

Работа представляет из себя маленький макет деревянной конюшни с надписью «Все или ничего» (Go big or go home) и крупной подписью художника. На торги ее выставили Фрэнк и Фрэнсис Ньюсом — владельцы парка миниатюр «Модельная деревня Меривейла», расположенного в городе Грейт-Ярмут. Макет конюшни был тайно добавлен в парк еще прошлым летом. Когда владельцы обнаружили объект, они решили продать его, опасаясь, что работу могут украсть, написало РИА «Новости».

Представители аукционного дома рассказали, что интерес к лоту со стороны коллекционеров всего мира был очень велик. В итоге конюшню купил британский коллекционер, пожелавший сохранить анонимность.

Вырученные деньги владельцы парка миниатюр планируют потратить на развитие своего детища.