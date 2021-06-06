Умер сценарист фильмов «Мимино» и «Кин-дза-дза» Резо Габриадзе

В Тбилиси на 85-м голу жизни умер грузинский драматург, режиссер театра и кино, художник и скульптор Резо Габриадзе. Он был одним из авторов сценария фильма Георгия Данелии «Мимино». Габриадзе написал сценарии к 35 фильмам, в том числе, «Не горю!», «Ки-дза-дза» и «Паспорт».

Как сообщил телеканала «Рустави-2», Габриадзе создал также иллюстрации у более чем 500 книгам. В 1981 оду он основал Тбилисский театр марионеток. В 1994 году в Санкт-Петербурге был установлен памятник Чижику-Пыжику его авторства.

Графические и скульптурные работы Габриадзе находятся во многих государственных и частных коллекциях в России, США, Франции, Германии и Японии.

Сценарист был награжден множеством международных наград. Он был обладателем Государственной премии СССР, «Золотая маска», был кавалером Ордена искусства и литературы Французской Республики.