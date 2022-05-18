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    18 мая 2022, 17:30

    Милонов предложил создать альтернативу Евровидению со странами СНГ

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен направить в Минкульт письмо с предложением создать в СНГ конкурс, который станет альтернативой Евровидению. Отмечается, что это связано с невысоким уровнем участников конкурса, передает «Вечерняя Москва».

    «Специально в этом году смотрел выступления, хотя, конечно, не все. Честно говоря, просто кровь из ушей и глаз, лютая дичь какая-то была в этом году. Конкурс абсолютно бесталанных исполнителей», — обратил внимание парламентарий.

    По словам Милонова, создавать аналог такого конкурса не надо. Лучше взять историческую идею Евровидения за основу и сделать все как надо. В частности, сотрудничать с нормальными музыкальными продюсерами, способными сделать качественное и красивое шоу.