Милонов предложил распространить «Пушкинскую карту» на всех россиян
Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов выступил за то, чтобы распространить действие «Пушкинской карты» на всех жителей страны. Особенно это важно, по его мнению, сделать в период пандемии.
«Я вообще за то, чтобы „Пушкинская карта“ максимально всем населением использовалась. Я считаю, что сейчас наша задача — максимально наполнить наши музеи. Не китайскими туристами, а нашими, отечественными», — сказал он РИА «Новости».
По его словам, люди должен иметь некий ваучер, с которым они могли бы пойти в музеи во время эпидемии коронавируса.
«Пушкинская карта» — специальная банковская карта, разработанная для молодежи. Ей можно расплачиваться за билеты на культурные мероприятия. Программа начала действовать 1 сентября 2021 года. Она распространяется на школьников и студентов от 14 до 22 лет.
Молодым людям напомнили, что лучше потратить остаток средств на «Пушкинской карте» до конца этого года, в противном случае они сгорят.